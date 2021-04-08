З початку року на Донбасі загинуло 26 українських військових – Зеленський

Володимир Зеленський побував на позиціях наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника

Зеленський визнав, що ситуація на Донбасі почала загострюватися з початку 2021 року

Від початку поточного року на Донбасі спостерігається загострення. Бойовики збільшили кількість обстрілів, відповідно, зросла кількість бойових втрат ЗСУ.

Про це під час поїздки в зону проведення операції Об’єднаних сил заявив президент України Володимир Зеленський.

«Дійсно, є загострення ситуації на Донбасі. Ми всі це бачимо, і бійці, і головнокомандувач, і командири. Розумію, що працюють по наших хлопцях снайпери… Військові роблять все, щоб захищати державу та втримувати режим припинення вогню. Розуміємо, що коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, то армія відповідає», – заявив Зеленський.

Президент зауважив, що сьогодні спостерігається загострення безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. Так, по позиціях українських військових ведуть вогонь ворожі снайпери, що призводить до втрат і травмування наших воїнів.

«Ми проїжджаємо по всіх цих точках, де за останній період – з 1 січня – найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень з режимом «тиші», найбільша кількість поранених і загиблих», – зазначив Володимир Зеленський, додавши, що з початку року загинуло 26 українських воїнів.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

З минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

Від початку квітня на Донбасі загинуло вже семеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади. 5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз. 5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

Читайте також: