Зеленський виступить на Міжнародному економічному форумі – Bloomberg
Президент України не поїде в Давос, але поспілкується по відеозв’язку
Президент України Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі по відеозв'язку. Про це повідомляє Bloomberg.
Відомо, що президент України виступить 23 травня, в день відкриття конференції. Серед українських політиків, які особисто відвідають захід, будуть віцепрем'єр Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко.
Всесвітній економічний форум в Давосі пройде з 22 по 26 травня.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Зеленський виступить у Стенфордському університеті – Єрмак.
Наприкінці травня президент України планує візит до навчального закладу.