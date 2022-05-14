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    Зеленський виступить на Міжнародному економічному форумі – Bloomberg

    Промова глави України запланована на 23 травня - Зеленський виступить на Міжнародному економічному форумі – Bloomberg
    Промова глави України запланована на 23 травня
    фото: Офіс президента

    Президент України не поїде в Давос, але поспілкується по відеозв’язку

    Президент України Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі по відеозв'язку. Про це повідомляє Bloomberg.

    Відомо, що президент України виступить 23 травня, в день відкриття конференції. Серед українських політиків, які особисто відвідають захід, будуть віцепрем'єр Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко.

    Всесвітній економічний форум в Давосі пройде з 22 по 26 травня.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Зеленський виступить у Стенфордському університеті – Єрмак.

    Наприкінці травня президент України планує візит до навчального закладу.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна мер Володимир Зеленський Україна президент Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Зеленський виступить на Міжнародному економічному форумі – Bloomberg