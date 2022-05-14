Зеленський виступить на Міжнародному економічному форумі – Bloomberg

Президент України не поїде в Давос, але поспілкується по відеозв’язку

Президент України Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі по відеозв'язку. Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що президент України виступить 23 травня, в день відкриття конференції. Серед українських політиків, які особисто відвідають захід, будуть віцепрем'єр Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко.

Всесвітній економічний форум в Давосі пройде з 22 по 26 травня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Зеленський виступить у Стенфордському університеті – Єрмак.

Наприкінці травня президент України планує візит до навчального закладу.

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