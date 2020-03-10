Президент Грузії скасувала візит до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саломе Зурабішвілі сказувала візит до Києва через коронавірус Фото: 2020news.ge

Саломе Зурабішвілі скасувала робочі поїздки до України, Болгарії та Бельгії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити, в тому числі до України, через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє видання «Грузія online».

Як зазначається, Зурабішвілі скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.

«Президент Грузії, в координації з іншими гілками влади, скасувала заплановані в Болгарію, Україну і Бельгію візити. До публікації про це рішення було повідомлено наших партнерів«, - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у Грузії зросло до 23 осіб.

Нагадаємо, у зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам, які продовжують перебувати в Італії, виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України.

Раніше повідомляли, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.

Через коронавірус у Чехії та Польщі заборонили масові заходи.