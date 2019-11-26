Зеленський зацікавлений у розвитку в Україні спільних із Естонією підприємств



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Президент України поінформував естонську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та можливостей для залучення інвестицій.

Президент Володимир Зеленський зацікавлений у розвитку в Україні спільних із Естонією підприємств. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента за підсумками його зустрічі з естонським прем'єрміністром Юрі Ратасом під час офіційного візиту до Таллінна.

«Ми дуже хотіли б, щоб ви розглядали Україну і як геополітичного партнера, і як країну, куди можна вкладати гроші. Ми дуже зацікавлені в розвитку спільних підприємств в Україні», - сказав Зеленський.

Президент України поінформував естонську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та можливостей для залучення інвестицій.

Сторони погодилися, що подолання корупції стане великим поштовхом для зростання інвестицій.

Співрозмовники зазначили важливість збереження позитивної динаміки зростання обсягів двосторонньої торгівлі та необхідність поновлення роботи спільної міжурядової українсько-естонської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.