  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна зацікавлена у приєднанні до Тримор'я та поглибленні співпраці з ЄС, - Зеленський

    • Розсилка
    Україна зацікавлена у приєднанні до Тримор'я та поглибленні співпраці з ЄС, - Зеленський

    Володимир Зеленський подякував Естонії за гуманітарну, фінансову, технічну і військову допомогу Україні, реабілітацію 182 військових й невизнання паспортів РФ, які видавали на окупованих територіях

    Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні.

    «Україна і Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, дуже зацікавлені в реалізації спільних проєктів та ініціатив щодо економіки й  інфраструктури навколишнього середовища. Під час сьогоднішніх переговорів ми окремо обговоримо реалізацію ініціативи Трьох морів, а головне - предметну зацікавленість України приєднатися до неї... Ми детально обговорили нашу взаємодію у сфері діджиталізації та кібербезпеки, де Естонія є визнаним лідером у всьому світі. Крім цього, Україна поглибить секторальну співпрацю з ЄС. Зокрема, у сферах цифрової економіки, енергетики, митного співробітництва, юстиції та внутрішніх справ», - сказав він.

    Зеленський також висловився за відновлення роботи спільної українсько-естонської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, яка, з його слів, не працює майже шість років.

    Крім того, глава держави подякував Естонії за гуманітарну, фінансову, технічну і військову допомогу Україні, реабілітацію 182 військових, поранених на Донбасі й невизнання російських паспортів, які незаконно видавали на окупованих територіях.

    «За обсягом допомоги з розрахунку на душу населення Естонія - світовий лідер», - повідомив Зеленський.

    У свою чергу, Кальюлайд висловила підтримку Україні, зазначивши, що умовою успішних реформ стане боротьба з корупцією, а приходу інвестицій - гарантії їх захисту.

    «Наші підприємці готові й бажають інвестувати в Україну. Ми віримо, що Україна має потенціал бути двигуном економіки в регіоні, але умовою цього має бути впевненість інвесторів у захищеності їхніх інвестицій. Україна робить кроки в цьому напрямку, але сильним сигналом буде, коли конкретні казуси будуть дозволені», - наголосила вона.

    Президент Естонії також закликала світову спільноту до продовження підтримки України.

    Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.

    Австрія ЄС Естонія Володимир Зеленський Україна президент населення діджиталізації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ