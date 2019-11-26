Україна зацікавлена у приєднанні до Тримор'я та поглибленні співпраці з ЄС, - Зеленський



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Володимир Зеленський подякував Естонії за гуманітарну, фінансову, технічну і військову допомогу Україні, реабілітацію 182 військових й невизнання паспортів РФ, які видавали на окупованих територіях

Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні.

«Україна і Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, дуже зацікавлені в реалізації спільних проєктів та ініціатив щодо економіки й інфраструктури навколишнього середовища. Під час сьогоднішніх переговорів ми окремо обговоримо реалізацію ініціативи Трьох морів, а головне - предметну зацікавленість України приєднатися до неї... Ми детально обговорили нашу взаємодію у сфері діджиталізації та кібербезпеки, де Естонія є визнаним лідером у всьому світі. Крім цього, Україна поглибить секторальну співпрацю з ЄС. Зокрема, у сферах цифрової економіки, енергетики, митного співробітництва, юстиції та внутрішніх справ», - сказав він.

Зеленський також висловився за відновлення роботи спільної українсько-естонської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, яка, з його слів, не працює майже шість років.

Крім того, глава держави подякував Естонії за гуманітарну, фінансову, технічну і військову допомогу Україні, реабілітацію 182 військових, поранених на Донбасі й невизнання російських паспортів, які незаконно видавали на окупованих територіях.

«За обсягом допомоги з розрахунку на душу населення Естонія - світовий лідер», - повідомив Зеленський.

У свою чергу, Кальюлайд висловила підтримку Україні, зазначивши, що умовою успішних реформ стане боротьба з корупцією, а приходу інвестицій - гарантії їх захисту.

«Наші підприємці готові й бажають інвестувати в Україну. Ми віримо, що Україна має потенціал бути двигуном економіки в регіоні, але умовою цього має бути впевненість інвесторів у захищеності їхніх інвестицій. Україна робить кроки в цьому напрямку, але сильним сигналом буде, коли конкретні казуси будуть дозволені», - наголосила вона.

Президент Естонії також закликала світову спільноту до продовження підтримки України.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.