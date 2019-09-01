  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський завершив візит до Польщі

    • Розсилка
    Зеленський завершив візит до Польщі

    Візит Зеленського в Польщу тривав два дні

    Президент України завершив дводенний візит до Польщі і вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена до Києва.

    Глава держави 31 серпня у Варшаві провів зустрічі з найвищими посадовими особами країни, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського.

    1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США та прем’єр-міністром Бельгії.

    Нагадаємо, віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності. Про це він заявив у Варшаві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

    Сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

    Також Зеленський провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і з президентом Литви Гітанасом Науседою.


    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Польща політика Володимир Зеленський Майк Пенс президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ