Зеленський завершив візит до Польщі



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Візит Зеленського в Польщу тривав два дні

Президент України завершив дводенний візит до Польщі і вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена до Києва.

Глава держави 31 серпня у Варшаві провів зустрічі з найвищими посадовими особами країни, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського.

1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США та прем’єр-міністром Бельгії.

Нагадаємо, віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності. Про це він заявив у Варшаві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

Також Зеленський провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і з президентом Литви Гітанасом Науседою.





Джерело: Укрінформ