Зеленський заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Україні



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Президент зазначив, що є проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні.

Про це він розповів під час пресмарафону.

При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.

«Йде повна загроза опалювального сезону. В тій чи області. Зараз не важливо де, по всій Україні. Я знаю і я цим займаюся», - заявив він.

Зокрема, Зеленський зазначив проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

Планувалося, що 30 вересня за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У той же час, за словами мера столиці Віталія Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.