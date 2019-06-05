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    Думки вголос

    ПАРЄ повертає Росію – серйозний тест для Зеленського

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    ПАРЄ повертає Росію – серйозний тест для Зеленського

    «Відосиками» та шаурмою не обійтись

    Рішення комітету ПАРЄ щодо повернення Росії у зал засідань – це перший серйозний зовнішньополітичний тест для президента Зеленського.

    Його «попередникам» вдавалося неймовірне – Захід щороку продовжував санкції проти Росії, навіть якщо це суперечило бізнес-інтересам західних корпорацій.

    Тепер ймовірне «пробачення» Росії у ПАРЄ запустить ланцюгову реакцію зняття санкцій і на інших фронтах.

    Тому саме зараз в Європі Зеленський має шанс показати, як він вміє «зробити їх всіх». Бо «відосиками» та поїданням шаурми тут явно не обійдешся.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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