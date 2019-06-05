ПАРЄ повертає Росію – серйозний тест для Зеленського

«Відосиками» та шаурмою не обійтись

Рішення комітету ПАРЄ щодо повернення Росії у зал засідань – це перший серйозний зовнішньополітичний тест для президента Зеленського.

Його «попередникам» вдавалося неймовірне – Захід щороку продовжував санкції проти Росії, навіть якщо це суперечило бізнес-інтересам західних корпорацій.

Тепер ймовірне «пробачення» Росії у ПАРЄ запустить ланцюгову реакцію зняття санкцій і на інших фронтах.

Тому саме зараз в Європі Зеленський має шанс показати, як він вміє «зробити їх всіх». Бо «відосиками» та поїданням шаурми тут явно не обійдешся.

Джерело: блог Сергія Тарана

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