Провокація з «агресією Румунії». Проблема не в авторі ролика, а хто його розкручував

Дозвольте сказати пару слів про «агресію Румунії проти України» в 2022 році

Шуму й ґвалту здійнялося стільки, що мені згадалися ті тисячі роликів, які гуляють у мережі із закликами й розробками різних віртуальних атак на Україну з боку РФ, на які ні силовики, ні більшість ЗМІ зовсім не реагують, а там явно інформаційна диверсія та мобілізація антиукраїнського елементу.

Забуваємо, що Росія вже веде війну проти України, демонстративно ігнорує всі норми міжнародного права та заявляє про свої претензії на всю Україну, не визнаючи нас ні народом, ні державою. А Румунія є членом НАТО та скрупульозно дотримується міжнародних правових норм. Ще на етапі вступу в Блок Бухарест зрікся від усіх територіальних претензій до сусідів. Маніакальне марення за «Великою Румунією», яке було поширене за часів президента Траяна Бесеску, зараз непопулярне й стало ідейною фішкою доволі маргінальних верств.

Зате ми чомусь забуваємося, що не з Заходу, а саме з Москви регулярно звучать звернення про можливість і доречність поділу України, коли західні області мали б відійти до Польщі, Угорщини, Румунії, а решта – підпасти під контроль Росії. І у всіх випадках західні лідери навідріз відкидали такі непристойні пропозиції Кремля. Навіть такі, як Орбан чи Качинський, розуміють, що про подібний переподіл території незалежної країни не може бути й мови.

Схоже, що й у Москві зрозуміли, що Захід на таку авантюру не піде. Але схожі речі, ролики, заяви постійно продовжують крутити як у нас, так і в соцмережах наших західних сусідів. І для цього є дві причини:

Росія підживлює інформаційно своїх сателітів у ЄС, які переважно належать до ультраправих та неонацистських партій. Але ця тема не змогла здобути значного розголосу, на відміну від антимігрантських, популістських чи євроскептичних лозунгів.

Уся ця істерика про «реваншистські настрої в Європі», яку розкручують у нас вдома, має інше завдання – пробудити антиєвропейські настрої в українців та поставити своєрідний знак рівності між якимись реваншистами-маргіналами на Заході та реальним агресором на Сході. Тут у гебельс-пропаганди успіхи просто колосальні – ви лише послухайте всю ту антизахідну риторику, яка все більше звучить у наших політиків та на олігархічних телеканалах. Я навіть можу назвати приблизну кількість тих, на кого успішно впливає така пропаганда – 73%.

Тепер глянемо, що ж там сталося з тим роликом. Його розмістив автор під кодовим ніком: 30192. Хто це такий? Однозначної відповіді в мене нема. Може, якийсь ренваншист, може, просто троль-авантюрист. Його інші такі ж низькопробні та непрофесійні ролики майже ніхто не переглядав. Коли я заглянув на перелік роликів цього троля десь позавчора, то всі інші його творіння мали мінімальну кількість переглядів – переважно менше сотні. Сьогодні ажіотаж привів до того, що таких, як я, цікавих уже виявилося десь до двохсот. І все! І це на фоні понад чверть мільйона переглядів скандального ролика за один тиждень. Зараз, після заяви Матіоса, їх незабаром уже буде поза мільйон.

Ви ще не зрозуміли, що справа тут не в авторі ролика (його рівень настільки печерно-примітивний, що сприймати його якимось спецагентом, язик не повертається), тим більше справа не в самій Румунії, яка в цьому випадку – ні сном, ні духом. Справа в тих, хто відшукавши якийсь геть маргінальний сюжет, включив активну розкрутку та масове поширення. Ви ж усі не перший раз у соцмережах і розумієте, що чверть мільйона переглядів може якось само-собою розкрутитися в автора, чиї ролики до цього поширювали хоча б десятки тисяч користувачів. Коли у вас усього кілька десятків непостійних читачів/глядачів, ваша природна стеля – 2-3 тисячі переглядів. Усе решта – потужна інформаційна атака. І тут дійсно криється проблема.

Мене засмутили ряд дуже хороших експертів, які (надіюся, що лише через те, що не переглянули сам матеріал) дуже невміло й некоректно коментують подію. Уже полетіли стріли в бік Бухареста, почали гавкати проти Європи, а заодно потопталися й по наших силовиках, а найперше – по очільнику військової прокуратури Матіосі. Так от, про сам ролик забуваємо – він направду нікчемне, на коліні зліплене дійство. З боку Румунії теж не слід чекати якогось підступу, ну хіба якісь маргінали проведуть свій мініпікет у Бухаресті. Але увага наших силовиків таки має бути привернута до обставин розкрутки (не появи!) ролика. Ось де собака зарита. Виясняти відносини з румунським МЗС чи вираховувати, хто автор – справа тупа. А от розслідувати механізми розкрутки, а також проглянути й спробувати ідентифікувати декого з коментаторів – це вже серйозно.

Якщо Матіос мав на увазі саме це, то рішення про скликання наради силовиків правильне. Але ж про це слід прямо казати, а не виставляти на сміх усі наші спецслужби й правоохоронні органи. До речі, уже появився новий ролик «Romanian – Ukrainian War Part II», де відверто тролять якраз Матіоса.

І в сухому залишку: румунський троль намалював якусь дурість і все. Хтось, хто, як мені видається, керує фабрикою Ольгінських тролів у Пригожина, зумів розкрутити з цього антиєвропейську провокацію для наших малоросів. І, на жаль, вони явно свого досягнули. Нехай і не на 100%, але все ж... Хоча про що ще тут говорити, якщо в країні проти якої веде війну РФ, понад 70% на президентських виборах голосують за якесь схвалене Кремлем непорозуміння.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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