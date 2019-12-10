Нормандський саміт. Вакарчук вважає, що Зеленський говорив, а Путін не слухав



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Володимир Зеленський після саміту зізнався, що багато питань не вдалося вирішити

Лідер фракції «Голос» написав, що президент РФ «не звернув жодної уваги» на червоні лінії, що озвучив президент України

Лідер фракції «Голос» В’ячеслав Вакарчук вважає, що 9 грудня на Нормандському саміті у Парижі президент РФ Путін не дослухався до пропозицій президента України Володимира Зеленського.

Таку думку Вакарчук оприлюднив у Twitter.

«Ми всі озвучили Президенту червоні лінії. Він озвучив їх на прес-конференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це - сухий залишок Норманді», - написав лідер вракції «Голос».

Ми всі озвучили Президенту червоні лінії. Він озвучив їх на прес-конференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це- сухий залишок Норманді. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 9 декабря 2019 г.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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