Нормандський саміт. Вакарчук вважає, що Зеленський говорив, а Путін не слухав
Лідер фракції «Голос» написав, що президент РФ «не звернув жодної уваги» на червоні лінії, що озвучив президент України
Лідер фракції «Голос» В’ячеслав Вакарчук вважає, що 9 грудня на Нормандському саміті у Парижі президент РФ Путін не дослухався до пропозицій президента України Володимира Зеленського.
Таку думку Вакарчук оприлюднив у Twitter.
«Ми всі озвучили Президенту червоні лінії. Він озвучив їх на прес-конференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це - сухий залишок Норманді», - написав лідер вракції «Голос».
Ми всі озвучили Президенту червоні лінії. Він озвучив їх на прес-конференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це- сухий залишок Норманді.— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 9 декабря 2019 г.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.
Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.
Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.
Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».