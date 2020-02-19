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    Зеленський збирається триматися подалі від адвоката Трампа, - CNN

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    Зеленський збирається триматися подалі від адвоката Трампа, - CNN

    Український президент під час зустрічі з американськими сенаторами в Києві не охоче говорив про свою роль в скандалі навколо імпічменту

    Президент України Володимир Зеленський сказав сенаторам США минулого тижня, що не планує проводити зустрічі з особистим адвокатом Дональда Трампа. Про це розповів один з членів верхньої палати Конгресу, які нещодавно були в Києві з візитом. Про це пише CNN.

    Сенатор Кріс Мерфі від Демократичної партії розказав, що запитав Зеленського, чи він досі відчуває тиск з боку Руді Джуліані й його розслідувань від імені американського президента.

    Глава української держави уникнув прямої відповіді. Однак, за словами Мерфі, він сказав, що не планує зустрічатися з Джуліані.

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    Зеленський збирається триматися подалі від адвоката Трампа, - CNN
    Зеленський збирається триматися подалі від адвоката Трампа, - CNN
    Зеленський збирається триматися подалі від адвоката Трампа, - CNN
    Зеленський збирається триматися подалі від адвоката Трампа, - CNN

    «Зеленський дав чітко зрозуміти, що не хоче говорити про це. І я його розумію. Але він сказав нам, що хоч Джуліані давно добивається зустрічі з ним, він завжди був обережним щ Джуліані й збирається триматися подалі», - сказав Мерфі. «Він не має наміру втягуватися в американську політику більше, ніж це вже хоч і не навмисне, але сталося», - додав сенатор.

    Нагадаємо, Мерфі разом з сенаторами-республіканцями Роном Джонсоном, Робом Портменом і Джоном Баррассо зустрічалися з Зеленським перед тим, як вирушити на Мюнхенську конференцію з безпеки в Німеччині. Ця зустріч американських парламентарів з українським президентом була спробою продемонструвати, що обидві партії США продовжують підтримувати Україну навіть після гіркої історії з імпічментом Дональда Трампа.

    США Дональд Трамп партії адвокат Володимир Зеленський президент
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