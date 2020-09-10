Україною намагається керувати людина, яка не має жодного поняття про державне управління

Богдан сьогодні говорить те, що опозиційно налаштовані до Зеленського люди казали ще півтора року тому

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Посмотрел интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону.

Там есть шуточки в стиле «Коля Тищенко - самый умный», куча спорных утверждений, много интересных подробностей про два периода «зеленой власти», но в принципе, главное, что он говорит, говорили оппозиционно настроенные к Зеленскому люди еще год-полтора назад.

Государством пытается управлять человек, не имеющий ни малейшего понятия о государственном управлении, с минимальными знаниями за пределами профессиональной деятельности в «Квартале», и не желающий ничему особо учиться. Более того, окруживший себя такими же некомпетентными людьми, которых Богдан еще и подозревает в коррупции и предательстве. Причем Зеленский эту коррупцию уже старается не замечать.

Зато период своего руководства Офисом президента Богдан описывает радужно, расхваливая и кабмин Гончарука, и свое управление фракцией «Слуги народа». Он утверждает, что строил жесткую президентскую вертикаль (и плевать, что в Конституции написано совсем другое), разве что не удалось осенью 2019 провести местные выборы, после которых еще б и все мэры стали выдвиженцами от «слуг».

Но Богдан проиграл сражение за уши президента и был вышвырнут на мороз. Теперь все идет не так и не туда, всех проевропейских людей выбрасывают из власти, в бюджете дырища и т.д. Проблема в окружении Зеленского.

Учитывая, что в окружении президента произошла только одна замена - Богдана на Ермака, ясно куда летят все стрелы.

Нынешнюю ситуацию на всех фронтах Богдан считает катастрофической, и исправить ее нельзя. Разве что вместо жесткого штопора удастся сравнительно плавно взрыть носом землю.

Спецоперация с «вагнеровцами» по утверждению Богдана была, кто-то ее куда-то слил, «узнаете в свое время».

Зеленский может уйти досрочно, но только победителем - или закончив войну (что невозможно), или подняв экономику (тоже уже невозможно), или же проведя конституционную реформу, лишающую президента почти всех полномочий.

Но, мол, может Зеленский доиграться и до Майдана. Но тогда мы потеряем еще часть территории.

Тем не менее, о своей поддержке Зеленского Богдан не жалеет, было весело, испытывал экстаз от побед, а при Порошенко было бы еще хуже.

Итого. Андрей Богдан вполне убедительно обрисовал, что сейчас мы накануне большой задницы. Но светлым периодом его руководства Офисом президента я как-то не проникся.

И вообще, если вся конструкция власти зависит от одного человека, что-то вдувающего в уши президента, то это не конструкция, а дерьмо.

Джерело: блог Романа Шрайка

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