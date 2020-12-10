Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатометів біля Талаківки та Авдіївки

Бойовики стріляли з гранатометів біля Талаківки та Авдіївки

Від початку поточної доби, 10 грудня, бойовики один раз порушили перемир'я

Протягом минулої доби, 9 грудня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Водяне використовували стрілецьку зброю, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичний станковий гранатомет.

Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу «квадрокоптер». Українські військові збили його зі стрілецької зброї після перетину лінії розмежування.

Крім того, українські військові виявили факт інженерного обладнання позицій противником у бік своїх підрозділів в районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.

Від початку поточної доби, 10 грудня, бойовики один раз порушили перемир'я. Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

До слова, міністерство оборони з початку перемир'я у зоні ООС виплатило українським захисникам понад пів мільярда гривень премії.

Зазначено, що порядок виплати винагороди та застосування штрафів до учасників ООС за період перемир'я (з 27 липня 2020 року) регламентований наказом міністра оборони Андрія Тарана №340 від 18 вересня 2020 року.