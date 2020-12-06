Зеленський знову пообідав з військовими. Цього разу з апельсинами (фото)

Попередня трапеза за участю президента викликала шквал іронічних коментарів в соцмережах

Під час візиту на Донеччину в День Збройних сил України, 6 грудня, президент Володимир Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Голова держави привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки.

Окрім офіційної частини, він пообідав в їдальні разом з військовими – фото цього процесу розповсюдив Офіс президента. На світлині помітно, що на столі стоїть тарілка з нарізаними апельсинами. Це вже не перший випадок, коли Зеленський сідає за один стіл з військовослужбовцями. Він робив це і під час свого попереднього візиту на Донбас у жовтні.

«Скандальний» обід президента з військовими під час відвідання Донбасу в жовтні (фото Офісу президента)

Але тоді спільна трапеза викликала вибух іронічних коментарів в соцмережах через те, що поки Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак вгамовували апетит, військовим, які сиділи за тим же столом, навіть не принесли тарілок. Єрмак потім назвав припущення, що військовим не принесли їжу, «найдивнішим фейком року» та запевнив, що йому з президентом просто накрили на стіл дещо раніше за інших.

На новій фотографії, яка була зроблена сьогодні, військові зображені так, що розгледіти, чим їх пригощають, не можна.

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