В День Збройних сил України Володимир Зеленський відвідав передові позиції (фото)

В зоні проведення Операції об’єднаних сил президент роздав нагороди та подарунки

З нагоди Дня Збройних сил країни президент Володимир Зеленський відвідав бійців у зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

Як повідомляється на сайті глави держави, Володимир Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

«Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також висловив подяку сім’ям військових за те, що вони дарують героям впевненість і тепло.

«Хочу подякувати від кожного українця за те, що захищаєте наші життя. Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам», – зазначив Верховний головнокомандувач.

Військовослужбовці подарували Президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський сьогодні вручив відзнаку Героя України батьку загиблого солдата та присвоїв почесні найменування ряду військових частин.