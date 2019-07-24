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    Зеленський зустрівся з послами Великої сімки

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    Зеленський зустрівся з послами Великої сімки
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський також зустрівся з главами представництв Європейського Союзу й НАТО в Україні

    Президент Володимир Зеленський зустрівся з групою послів країн Великої сімки з підтримки реформ в Україні та главами представництв Європейського Союзу й НАТО в Україні. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

    Зазначається, що президент поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Зеленський наголосив на необхідності дотримання режиму припинення вогню.

    У свою чергу, іноземні представники висловили готовність надавати широку підтримку реалізації програми реформ.

    Раніше у G7 назвали вибори в Раду конкурентними із дотриманням прав і свобод. У Великій сімці також закликали розглянути впровадження рекомендацій Бюро з демократичних інститутів і прав людини.

    Також посли G7 вказали Зеленському на важливий нюанс щодо люстрації-2019. «Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління. З 2014 року ми мали нагоду вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком. Водночас, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності», - говориться у заяві, яка опублікована у Twitter.

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