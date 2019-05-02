Зеленський сам придумав ідею з дебатами на стадіоні - cценарист «Слуги народу»



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За словами Юрія Костюка, у команді Зеленського «на 90% думали», що Порошенко відмовиться від дебатів на стадіоні

У березні під час концертного туру «Кварталу» шоумен Володимир Зеленський запропонував своїй команді провести дебати з президентом Петром Порошенком на стадіоні.

Про це повідомив cценарист серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк в інтерв’ю УП.

«Володимир казав: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. В кінці березня «Квартал» поїхав Україною з концертами. І пам'ятаю, був концерт у «Дніпро-арені», ми стояли за кулісами, спустився Володимир і каже: «Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні», - розповів Костюк.

Також він повідомив, як у команди Зеленського виникла ідея записати відео-запрошення на дебати.

«Ще перед першим туром у нас виникла ця історія. Рішення записати відео-запрошення на «Олімпійському» народжувалося вже у цій будівлі (у штабі Зеленського), в обід придумали – вже зранку записали», - сказав Костюк.

За його словами, у команді Зеленського «на 90% думали», що Порошенко відмовиться від дебатів на стадіоні.

Також Костюк розповів, що Зеленський готувався до дебатів зі своїм штабом. «Можна сказати, що він готувався до них впродовж всієї кампанії, тут майже щодня відбувалися експертні наради з усіх можливих питань. І так чи інакше це також прокачка. Перед самими дебатами Володимир мав просто сісти, самостійно систематизувати інформацію і власне готуватися до запитань опонента», - повідомив cценарист серіалу «Слуга народу».

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

19 квітня на столичному стадіоні «Олімпійський» пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Пізніше, о 21:00, почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.