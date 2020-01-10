Зеленський зустрівся з родичами загиблих в Ірані українців



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Володимир Зеленський: Ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди

Президент пообіцяв «дати вичерпні відповіді» щодо всіх обставин трагедії

Президент Володимир Зеленський зустрівся родичами українців, загиблих у авіакатастрофі в Ірані, і пообіцяв «усю необхідну допомогу».

Про це у четвер ввечері повідомляється на сторінці глави держави у Facebook

«Зустрівся та поговорив з родичами українців, загиблих у авіакатастрофі. Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову», - заявив президент.

Зеленський також пообіцяв «дати вичерпні відповіді» щодо всіх обставин трагедії.

«Ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається», - запевнив він.

Нагадаємо, у четвер ввечері прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.