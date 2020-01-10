Зеленський зустрівся з родичами загиблих в Ірані українців
Президент пообіцяв «дати вичерпні відповіді» щодо всіх обставин трагедії
Президент Володимир Зеленський зустрівся родичами українців, загиблих у авіакатастрофі в Ірані, і пообіцяв «усю необхідну допомогу».
Про це у четвер ввечері повідомляється на сторінці глави держави у Facebook
«Зустрівся та поговорив з родичами українців, загиблих у авіакатастрофі. Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову», - заявив президент.
Зеленський також пообіцяв «дати вичерпні відповіді» щодо всіх обставин трагедії.
«Ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається», - запевнив він.
Нагадаємо, у четвер ввечері прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.
Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.
Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.
Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.
Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.
Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.
Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».
Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.