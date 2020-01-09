«Таємниця розгадана»: Bellingcat підтверджує достовірність відео збиття ракетами літака МАУ



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Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на відео

У групі Bellingcat дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети

У розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

«Ми аналізуємо це нове відео, яке нібито показує вибух у повітрі. За нашою первинною оцінкою, на відео зафіксовано багатоквартирний будинок у західному Паранді (координати 35.489414, 50.906917), звернений на північний схід. Ця перспектива орієнтована приблизно на відому траєкторію літака рейсу #PS752», – повідомила ввечері в четвер, 9 січня, група Bellingcat.

«Таємниця розгадана», – додав до цього розслідувач Bellingcat Арік Толер.

Також дослідники створили схему, яка показує, як співвідносяться місце зйомки, місце вибуху літака і траєкторія його польоту до ураження ракетою.

«Вимірявши час, який знадобився камері, щоб почути вибух, ми оцінили відстань до події (червоне коло) та перехресне посилання на геолокацію відео і траєкторію польоту #PS752 (взято з FlightRadar24)», – йдеться в підписі.

Нагадаємо, у четвер ввечері прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.