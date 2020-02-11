Богдан знову став адвокатом



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Андрій Богдан 11 лютого зазначив, що працює адвокатом Фото: УНІАН

Колишній глава Офісу президента видалив із соцмереж навіть згадку про свою останню посаду

Андрій Богдан, який сьогодні був звільнений Зеленським з посади глави Офісу президента, вже поміняв статус на своїй сторінці у «Фейсбук» у розділі «робота». Тепер там значиться інформація, що він працює адвокатом. Зауважимо, що згадка про його роботу керівником Офісу Зеленського зникла взагалі.

Як вже відомо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

Раніше стало відомо, що розглядається відставка глави Офісу президента Андрія Богдана. Зокрема, Богдан цього разу дійсно написав заяву про відставку, все повинно вирішитися найближчим часом.

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи інформацію про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана, заявив, що про це краще запитати у самого Богдана, але «можливо завжди все». Про це він сказав в ефірі каналу Наш.

Відповідаючи на питання про те, що нібито о 18.00 з кабінету, де приймає Богдан гостей, почали виносити речі, і чи може це свідчити про те, що Богдан залишає свій пост, Разумков сказав, що не спілкувався з ним сьогодні.

«Я не прессекретар Андрія Йосиповича Богдана. Я думаю, що краще запитати у нього. Сьогодні у мене не було можливості з ним поспілкуватися, не можу це коментувати», — сказав спікер парламенту.

Відповідаючи на питання, чи можлива відставка, з огляду на останні події, Разумков сказав: «Я думаю, що в нашій державі, завдяки нашим людям, можливо все. Свого часу казали, що Зеленський не може бути президентом. Однак всі бачать, хто саме сьогодні президент. Я, мабуть, ніколи не міг подумати, що буду головою Верховної Ради України. Тому, можливо завжди все. Однак, якщо бути коректним, я думаю, що треба не думати, а запитати», — сказав він.