Зеленському виготовили для інавгурації іменний наконечник президентського штандарту



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Іменний наконечник до президентського прапора з датою інавгурації надалі незмінно залишається в кабінеті президента

Фахівець із державних атрибутів Олександр Сопов срібну пластину з прізвищем новообраного глави держави до інавгурації робить уже для четвертого президента

Стислі терміни підготовки до інавгурації позначилися на темпах підготовки до церемонії передачі влади новому президенту України.

В авральному режимі довелося створювати змінні аксесуари до атрибутів глави держави – приміром, срібне кріплення до наконечника штандарту президента, де має бути прізвище Володимира Зеленського, йдеться в сюжеті ТСН.

Фахівець із державних атрибутів Олександр Сопов срібну пластину з прізвищем новообраного глави держави до інавгурації робить уже для четвертого президента. У себе в кабінеті автор 10 державних нагород серед своєї колекції зберігає і попередні копії президентського атрибуту – такі самі замовляли до штандарту для інавгурації Ющенка, Порошенка і втікача-Януковича.

«На Ющенка ми скопіювали з Кучми. На наступні зробили кращі», - говорить експерт.

Різьблений із позолотою іменний додаток до наконечника президентського штандарту не змінюється з часів інавгурації Леоніда Кучми. Він робиться із латуні.

Президентський штандарт – це синій прапор із вишитим на ньому гербом. Із ним новообраний президент приймає присягу у парламенті. Іменний наконечник до президентського прапора з датою інавгурації надалі незмінно залишається в кабінеті президента.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.