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    Землетрус у Вірменії спричинив перебої зі звʼязком у Єревані

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    Підземні поштовхи сталися приблизно о 15:29 за місцевим часом - Землетрус у Вірменії спричинив перебої зі звʼязком у Єревані
    Підземні поштовхи сталися приблизно о 15:29 за місцевим часом
    Фото з відкритих джерел

    Землетрус магнітудою 4,7 бали стався неподалік вірменської столиці

    Землетрус магнітудою 4,7 бали зафіксовано у Вірменії. Як повідомляє «День» з посиланням на Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр, після підземних поштовхів в столиці країни мають місце проблеми із мобільним зв'язком.

    Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в 12 кілометрах від Єревана на глибині близько двох кілометрів.

    Місцеві ЗМІ пишуть, що підземні поштовхи сталися приблизно о 15:29 за місцевим часом (13:29 за Києвом), трясло протягом декількох секунд. Мешканці багатоповерхівок в різних частинах Єревана вийшли на вулиці.

    Також відомо, що після підземних поштовхів відразу ж виникли проблеми зі зв'язком. Як уточнює МНС Вірменії епіцентр, знаходився лише за 8 кілометрів на південний схід від Єревана, осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

    В Єревані сила поштовхів склала 5-6 балів, в Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі - від 3 до 4 балів.

    Як повідомлялося раніше, минулого січня два поспіль землетруси було зафіксовано у Грузії.

    Також стало відомо, що Вірменія стала однією із країн, які будуть використовувати російську вакцину проти Covid-19 «Супутник V».

    Теги: ЗМІ Вірменія Єреван землетрус
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