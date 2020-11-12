Поліція розігнала мітинг опозиції в центрі Єревану

У Вірменії тривають масові протести проти мирної угоди щодо Нагірного Карабаху, яку вірмени трактують як поразку

Співробітники МВС Вірменії розігнали мітинг опозиції з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який організувала партія «Сасна црер». Про це повідомляє Інтерфакс.

За даними агенції, правоохоронці затримали близько 20 осіб.

Також під час протестів поліція затримала 10 лідерів опозиції, розслідування проти них ведеться в межах справ про «незаконні масові зібрання» та «розголошення держтаємниці».

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.

12 листопада прем'єр Нікол Пашинян заявив, що відтепер міжнародне визнання регіону стає абсолютним пріоритетом для Єревану.