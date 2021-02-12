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    Ще одна європейська країна закупить російську ковід-вакцину

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    Перша партія складе до 15 тисяч доз, друга - 50 тисяч - Ще одна європейська країна закупить російську ковід-вакцину
    Перша партія складе до 15 тисяч доз, друга - 50 тисяч
    Фото: ЕРА

    Перші дози вакцини повинні прибути в країну протягом наступного тижня

    Інститут лікарських засобів і медичних виробів Чорногорії дозволив закупівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

    Перші дози препарату повинні прибути в державу впродовж наступного тижня. Повідомляється, що в Чорногорію повинні привезти спочатку від п'яти до 15 тисяч доз препарату від коронавірусної інфекції. У другій партії кількість доз складе 50 тисяч.

    «Інститут лікарських засобів і медичних виробів видав згоду на закупівлю, тобто імпорт вакцини «Супутник V», – повідомили в установі.

    За даними Міністерства охорони здоров’я Чорногорії, з початку пандемії в країні зареєстрували понад 67 тисяч випадків захворювання.

    Російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V» наразі зареєстрували в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Вірменії, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Гвінеї й Тунісі.

    Про постачання домовились також у Чилі та Мексиці.

    Як повідомляв Главком, у лютому перша країна ЄС дозволила використання російської вакцини від Covid-19. І це - Угорщина. 

    У Німеччині російську вакцину назвали ризикованим експериментом на людях, а в США заявили, що важливо не бути першими, а зробити вакцину безпечною й ефективною.

    Цього тижня президент Зеленський повідомив, що Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком. «Громадяни України – не кролики – на них експериментувати ми не будемо. Ніякої офіційної інформації про те, що «Супутник V» є ефективним і дає захист 95% не існує. Це «фейк ньюз», і всі вже розуміють, що це інформаційна гібридна війна», – заявив Зеленський.

    10 лютого Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусуПостанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі.

    У свою чергу Путін пояснив, чому не спішить вакцинуватися «Супутником V»

    Між іншим, на окупованому Донбасі фіксуються випадки відмови від ковід-вакцинації російським препаратом «Супутник V». У зв'язку з цим людям погрожують звільненнями.

    До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

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    Теги: ЄС Росія Чорногорія Європа щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати
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