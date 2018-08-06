Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 39



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Фото: АР Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 39

Епіцентр землетрусу був у північній частині острова Ломбок

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7 в Індонезії на острові Ломбок 5 серпня зросла до 39.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву владу.

Спочатку повідомляли про трьох загиблих.

Епіцентр землетрусу був у північній частині острова Ломбок, проте поштовхи відчули і на сусідньому острові Балі.

Як повідомило агентство Reuters зі слів місцевої влади, туристи в міжнародному аеропорту Балі почали панікувати під час поштовхів, що призвело до пошкодження будівлі.

Раніше стало відомо про 32 загиблих в результаті землетрусу.

Цей землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей були поранені. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі.

Індонезія схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.