Землетрус в Ізмірі: рятувальники завершили пошукові роботи

За останніми даними, загинули внаслідок землетрусу 114 людей, 1035 постраждали

У турецькому Ізмірі рятувальники завершили пошукові роботи на місцях руйнувань від землетрусу. Про це повідомило Управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

За останніми даними, загинули внаслідок землетрусу 114 людей, 1035 постраждали, 137 продовжують лікування.

«До пошукових робіт залучали 7 880 особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 1206 транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.