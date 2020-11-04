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    Землетрус в Ізмірі: рятувальники завершили пошукові роботи

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    Землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня - Землетрус в Ізмірі: рятувальники завершили пошукові роботи
    Землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня

    За останніми даними, загинули внаслідок землетрусу 114 людей, 1035 постраждали

    У турецькому Ізмірі рятувальники завершили пошукові роботи на місцях руйнувань від землетрусу. Про це повідомило Управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

    За останніми даними, загинули внаслідок землетрусу 114 людей, 1035 постраждали, 137 продовжують лікування.

    «До пошукових робіт залучали 7 880 особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 1206 транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

    До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції. 

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Туреччина військові рятувальники землетрус
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