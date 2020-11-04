Туреччина обмежить роботу салонів краси, ресторанів і театрів через Covid-19

Обмеження стосується і закладів громадського харчування, проте їм дозволять працювати на винос після 22:00.

Роботодавцям рекомендують запровадити гнучкий робочий час

У Туреччині через погіршення ситуації з коронавірусом вирішили посилити карантин, запровадивши обмеження у роботі громадських закладів. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає інформагентство Anadolu.

Перукарні, зали для проведення весіль, басейни, театри, кінотеатри, концертні зали та інші місця, де можливі скупчення людей, мають закриватися о 22:00. Це обмеження стосується і закладів громадського харчування, проте їм дозволять працювати на винос після 22:00.

Роботодавцям рекомендують запровадити гнучкий робочий час. Обов'язковим залишається носіння захисних масок у приміщеннях та на вулицях. З якого числа запрацюють посилення – поки невідомо.

Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомило, що за 3 листопада зафіксували 2 343 нових пацієнтів із Covid-19, також 69 людей померли від ускладнень, а 1 817 – одужали. З початку епідемії у країні виявили понад 382 тисячі інфікованих, з них 10 тисяч пацієнтів померли, а понад 328 тисяч – одужали.

Нагадаємо, що у Британії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу.

Також, у Британії з'явився найшвидший тест на коронавірус.

Крім того, Велика Британія повертається до жорсткого карантину.

Напередодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну.

До слова, Велика Британія може запровадити новий локдаун через стрімке поширення Covid-19.