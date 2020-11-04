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    У світі

    Землетрус в Ізмірі: кількість жертв зросла до 113 осіб

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    <span>Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 113 осіб</span> - Землетрус в Ізмірі: кількість жертв зросла до 113 осіб
    Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 113 осіб

    Досі рятувальники продовжують розбирати завали житлових будинків після руйнівного землетрусу в Туреччині

    Управління з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини опублікувало нові дані щодо кількості жертв землетрусу – 113 осіб. Про це в середу, 4 листопада, пише ТАСС.

    Зросла і кількість постраждалих – 1035. Більшість людей, які звернулися по медичну допомогу до медиків, вже залишили лікарні, але 137 осіб все ще залишаються в лікувальних установах.

    Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган повідомив про 110 загиблих.

    Руйнівний землетрус зафіксовано в минулу п'ятницю, 30 жовтня. Епіцентр перебував у морі. Сейсмологи оцінили його магнітуду в 6,6. Після основного удару було понад тисячу повторних поштовхів.

    Стихія принесла численні руйнування в місто Ізмір, де не встояли понад 20 житлових будинків. Досі рятувальники продовжують розбирати завали.

    Нагадаємо, що в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

    До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції. 

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Туреччина рятувальники президент місто землетрус
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