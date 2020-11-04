Землетрус в Ізмірі: кількість жертв зросла до 113 осіб

Досі рятувальники продовжують розбирати завали житлових будинків після руйнівного землетрусу в Туреччині

Управління з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини опублікувало нові дані щодо кількості жертв землетрусу – 113 осіб. Про це в середу, 4 листопада, пише ТАСС.

Зросла і кількість постраждалих – 1035. Більшість людей, які звернулися по медичну допомогу до медиків, вже залишили лікарні, але 137 осіб все ще залишаються в лікувальних установах.

Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган повідомив про 110 загиблих.

Руйнівний землетрус зафіксовано в минулу п'ятницю, 30 жовтня. Епіцентр перебував у морі. Сейсмологи оцінили його магнітуду в 6,6. Після основного удару було понад тисячу повторних поштовхів.

Стихія принесла численні руйнування в місто Ізмір, де не встояли понад 20 житлових будинків. Досі рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, що в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.