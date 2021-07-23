Земля почала рости з-під води. Жителі Індії показали унікальний природний феномен (відео)

Що спровокувало такий унікальний феномен – поки невідомо

На півночі Індії у штаті Хар'яна відбувся унікальний природній феномен – земля почала рости прямо з-під води. Відео розмістила Джагат Вані. Воно швидко стало вірусним у Мережі і набрало 5,7 млн переглядів, передає The Indian Express.

На записі видно, як земля під водою раптово починає підніматися. Автор відео просить очевидців відступити, бо це може бути небезпечно для їхнього життя.

«Це щось нове. Це чудово. Земля піднімається сама собою. Ми уявлення не маємо, що відбувається», – кажуть очевидці.

Що спровокувало такий унікальний феномен – поки невідомо. Але користувачі мережі почали давати свої пояснення і теорії.

За словами одних, земля могла піднятися через тектонічну активність, інші говорили, що це сталося через метан.

Тим часом, на Волині зафіксували хмари незвичної форми. Це явище є одним із різновидів купчасто-дощових хмар специфічної чарункової або сумчастої структури. Вони утворюються у теплу пору року до або після проходження грозового шторму.