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    Повінь у Туреччині: затопило міста, людей евакуйовують (відео)

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    Від повені у Туреччині вже загинули шестеро людей - Повінь у Туреччині: затопило міста, людей евакуйовують (відео)
    Від повені у Туреччині вже загинули шестеро людей
    Фото: з відкритих джерел

    Дощі в регіоні розпочалися ще минулого тижня

    На чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не вщухає повінь. Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 липня.

    Затопило місто Архаві та кілька селищ довкола. Туди можна дістатися лише на човнах. У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.

    Дощі в регіоні розпочалися ще минулого тижня. Тоді затопило прибережне місто Різе. Там загинули шестеро людей. Крім того, двох мешканців досі шукають.

    Нагадаємо, від сильних дощів страждають і всі регіони України. Зокрема, увечері 22 липня курортний Бердянськ Запорізької області накрила потужна негода. Сильна злива затопила вулиці у всіх мікрорайонах міста.

    Через негоду в місті було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики. На ранок 23 липня електропостачання відновили майже у всіх районах Бердянська.

    Крім того, як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, двоє людей загинули через обрив дротів на підтопленій ділянці.

    У Маріуполі на Донеччині зранку 22 липня випав сильний дощ. Дуже швидко він встиг паралізувати звичний рух міста.

    Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи.

    Нагадаємо, негода у Хмельницькому затопила головний ринок, вода стоїть у підвалах багатоповерхівок.

    Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.

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    Теги: Туреччина прогноз погоди вода мер місто негода повінь дощ евакуація
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    Повінь у Туреччині: затопило міста, людей евакуйовують (відео)