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    Дощі в Одесі: у місті другий день долають наслідки негоди (фото)

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    Злива, під час якої в Одесі випало понад 50 мм опадів, розпочалася вночі 22 липня - Дощі в Одесі: у місті другий день долають наслідки негоди (фото)
    Злива, під час якої в Одесі випало понад 50 мм опадів, розпочалася вночі 22 липня
    Фото: omr.gov.ua

    Мешканців Одеси у міськраді просять обмежити пересування містом та завчасно планувати маршрути

    В Одесі другий день долають наслідки зливи, яка розпочалася вночі 22 липня. Наразі підтопленими лишилися вулиці Отамана Головатого та Щоголєва. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

    Там розповіли, що рух транспорту вулицею Чорноморського козацтва відновили. Натомість дві міські вулиці станом на 8:00 лишаються підтопленими. А саме Отамана Головатого (у районі скверу) та Щоголєва.

    Наразі наслідки негоди долають 295 комунальників за допомогою 65 одиниць спецтехніки. Мешканців Одеси у міськраді просять обмежити пересування містом та завчасно планувати маршрути.

    Злива, під час якої в Одесі випало понад 50 мм опадів, розпочалася вночі 22 липня. За цей час вода підтопила приватні будинки та підвали багатоповерхівок, а вітер повалив 28 дерев. До ліквідації наслідків негоди залучили понад 100 рятувальників, а комунальні служби перейшли на режим цілодобового чергування.

    Як раніше повідомлялося, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи. За словами міського голови, у Хаджибейському лимані вода піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі, що захищає Пересип. Якби дощ не припинився, почався б перелив, який міг закінчитися руйнуванням дамби і повним затопленням деяких районів міста.

    Нагадаємо, в Одесі через дощі обвалилася стіна будинку: потрощило машини

    Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів — 101 літр на квадратний метр (місячна норма – 45 літрів). У мерії заявили, що такої зливи в місті не було з 1988 року.

    Також повідомлялося, що в Одесі потонула вантажівка та маршрутка (фото, відео).

    Напередодні, 21 липня, Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото).

    Теги: дороги вода Одеса Геннадій Труханов негода дощ
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    Дощі в Одесі: у місті другий день долають наслідки негоди (фото)