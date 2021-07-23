Дощі в Одесі: у місті другий день долають наслідки негоди (фото)
Мешканців Одеси у міськраді просять обмежити пересування містом та завчасно планувати маршрути
В Одесі другий день долають наслідки зливи, яка розпочалася вночі 22 липня. Наразі підтопленими лишилися вулиці Отамана Головатого та Щоголєва. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Там розповіли, що рух транспорту вулицею Чорноморського козацтва відновили. Натомість дві міські вулиці станом на 8:00 лишаються підтопленими. А саме Отамана Головатого (у районі скверу) та Щоголєва.
Наразі наслідки негоди долають 295 комунальників за допомогою 65 одиниць спецтехніки. Мешканців Одеси у міськраді просять обмежити пересування містом та завчасно планувати маршрути.
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Як раніше повідомлялося, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи. За словами міського голови, у Хаджибейському лимані вода піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі, що захищає Пересип. Якби дощ не припинився, почався б перелив, який міг закінчитися руйнуванням дамби і повним затопленням деяких районів міста.
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