Повторне зараження коронавірусом. На Буковині зафіксовано сотню випадків

Серед тих, хто двічі хворів на коронавірус на Буковині, є не лише медики

У Чернівецькій області нарахували майже 100 людей, які вдруге перехворіли коронавірусом і мають лабораторні підтвердження цих фактів.



Про це 16 грудня на брифінгу в Чернівецькій ОДА повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Гопко, пише molbuk.ua.

За її словами, серед тих, хто двічі хворів на коронавірус на Буковині, є й медики, однак їхня кількість не є переважною.



Водночас Гопко зауважила, що на Буковині не ведеться чітка статистика щодо повторного інфікування коронавірусом.



«Іноді в коментарях доводилося бачити скептичні висловлювання, які полягають в тому, що за офіційними повідомленнями інших країн, вважається, що такі випадки повторного інфікування є тільки в кількох країнах світу. І тут – в Чернівцях колись було заявлено про ті перші випадки. Насправді такої чіткої статистики ми не ведемо наразі. І треба розуміти, що повторне інфікування можливе. Це скоріше, як виняток. Але обережними треба бути всім, у тому числі й тим, хто перехворів на коронавірусну хворобу», – сказала медик.

Коронавірус в Україні

Всього 919704

Одужали 535417

Хворіють 368543

Померли 15744

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Тим часом у МОЗ пояснили, кому загрожує повторне зараження коронавірусом. Імунітет до інших коронавірусів, що спричиняють звичайні застудні захворювання, SARS-CoV-1 і вірусу, що зумовлює близькосхідний респіраторний синдром (MERS), з часом знижується, як і в разі інших захворювань. Також у МОЗ пояснили, чи може повторне зараження відбутися через мутацію вірусу.

Також в Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за 15 грудня заразились ще 10 622 людини.