Згоріло і потонуло. В Оманській затоці пішло на дно найбільше судно ВМС Ірану

Пожежа на кораблі сталася у ніч на 2 червня

Найбільше судно Військово-морських сил Ірану потонуло після того, як загорілося в ніч на 2 червня в Оманській затоці за нез’ясованих обставин. Екіпаж безпечно евакуювали.

За даними ВМС, пожежа спалахнула у машинному відділення допоміжного судна «Харг». Подробиць там не навели.

У повідомленні вказано, що пожежники «протягом 20 годин» намагалися загасити полум’я до того, як корабель затонув.

Пожежа почалася близько другої ночі. Судно перебувало поблизу іранського порту Яск, приблизно за 1270 кілометрів на південний схід від Тегерану в Оманській затоці поблизу стратегічної Ормузької протоки.

«Через поширення вогню місія врятувати «Харг» зазнала невдачі, і він затонув у водах біля Яска», – заявили у ВМС Ірану, додавши, що судно днями вийшло на «навчальну місію» в міжнародні води.

Військово-морські сили заявили, що 20 моряків із екіпажу в 400 осіб зазнали незначних травм до того, як їх вдалося врятувати.

Причини виникнення пожежі не вказують.

Судно було побудоване у Великій Британії і спущене на воду в 1977 році. До ВМС Ірану воно надійшло в 1984 році.

Іранський флот в останні роки зазнав кількох серйозних інцидентів. Під час навчань іранських військових минулого року ракета помилково вразила морське судно поблизу Яска, внаслідок чого загинули 19 моряків, 15 – були поранені. У 2018 році в Каспійському морі затонув есмінець ВМС Ірану.