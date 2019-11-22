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    Рятувальники попередили про сильний шторм в Азовському морі

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    Рятувальники попередили про сильний шторм в Азовському морі

    22 листопада в Приазов'ї пориви вітри сягатимуть 25-28 м/сек

    Синоптики попереджають про посилення вітру в Україні 22 листопада, в акваторії Азовського моря можливий шторм. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Facebook.

    Наголошується, що за прогнозами Укргідрометцентру, 22 листопада в східній, південній і західній частинах пориви 15-20 м/с, в Приазов'ї 25-28 м/сек.

    Крім того, в Маріуполі очікується спад рівня моря з досягненням стихійної позначки.

    22 листопада в акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

    До слова, раніше повідомлялося, що відучора в Одеській затоці терпить лихо танкерВідзначається, що сильний шторм заважає рятувальній операції. Швидкість вітру становить 12 м/с, висота хвилі - 2,3 метри.

    Маріуполь ДСНС Азовське море рятувальники шторм
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