Жителі Болівії відсвяткували відставку президента

Жителі Болівії влаштували музичний марш з оркестром

Жителі Болівії після того, як президент країни Ево Моралес оголосив про відставку, вийшли на вулиці і стали святкувати.

Відео про те, що відбувається в країні показало Conflicts News Worldwide в Twitter.

На кадрах видно, як люди влаштували музичний марш з оркестром. Багато махають прапорами і кричать гасла.

Також до святкування приєдналася місцева поліція.

20 жовтня в Болівії почалися протести через результати підрахунку голосів на президентських виборах. 10 листопада Моралес заявив, що покидає пост лідера країни.

(Tarija, BO) WE won. we won and we will keep on fighting till the end. we're just getting stronger. no more dictatorship. no more division. "we got this far because we have something that other countries will never. we have cambas, collas and chapacos fighting together". #Bolivia pic.twitter.com/YuPsaufX2t