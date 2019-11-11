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    Жителі Болівії відсвяткували відставку президента

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    Жителі Болівії відсвяткували відставку президента

    Жителі Болівії влаштували музичний марш з оркестром

    Жителі Болівії після того, як президент країни Ево Моралес оголосив про відставку, вийшли на вулиці і стали святкувати.

    Відео про те, що відбувається в країні показало Conflicts News Worldwide в Twitter.

    На кадрах видно, як люди влаштували музичний марш з оркестром. Багато махають прапорами і кричать гасла.

    Також до святкування приєдналася місцева поліція.

    20 жовтня в Болівії почалися протести через результати підрахунку голосів на президентських виборах. 10 листопада Моралес заявив, що покидає пост лідера країни.

    Нагадаємо, президент Болівії Ево Моралес заявив, що йде у відставку.

    Моралес сказав, що робить це для вирішення конфліктної ситуації в країні. Він назвав те, що відбувається в Болівії державним переворотом.

    Також про відставку оголосили віце-президент Болівії Альваро Гарсія Лінера, кілька міністрів і глава митної служби країни.

    Напередодні командувач Збройними силами країни Вільямс Ромеро закликав Моралеса покинути пост.

    президент поліція Південна Америка
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