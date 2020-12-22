В Україні з'явиться ресурс, який розкаже про всі злочини в окупованому Криму та Донбасі

РФ окупувала Крим та окремі райони Донбасу на початку 2014 року (на фото проросійські терористи на сході України)

РФ окупувала Крим та окремі райони Донбасу на початку 2014 року (на фото проросійські терористи на сході України)

На тимчасово окупованих територіях України зафіксували понад 20 тисяч кримінальних правопорушень

В Україні з'явиться Інтернет-портал, який об'єднає всі задокументовані факти про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.

Відповідний меморандум підписали Представництво президента України в Автономній Республіці Крим, Офіс Генерального прокурора, Український інститут національної пам’яті, Міжнародний фонд «Відродження» та Центр дослідження безпекового середовища «Прометей».



Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали.



«Спочатку це будуть перші 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка тощо. Буде працювати система зі зручним пошуком: по особах, по місцях, по часу», – розповів голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.



Ключовою вимогою до всього проєкту є достовірність, об’єктивність та базування на офіційних даних. Зокрема, в основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти та свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов нагадав, що з 2014 року правоохоронні органи України та органи прокуратури фіксують і розслідують злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях України. Це понад 20 тисяч кримінальних правопорушень, серед іншого воєнні злочини та злочини проти людяності.

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко вважає, що створення такого порталу допоможе Україні більш систематизовано доносити до міжнародної спільноти інформацію про злочини та події на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, наразі у слідчих ізоляторах та в’язницях на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають понад 400 українців.