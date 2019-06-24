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    Жителів України попередили про грози та град

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    Жителів України попередили про грози та град

    У понеділок, 24 червня, за прогнозами синоптиків, очікуються шквали вітру 15-20 м/с

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, град та шквали у понеділок, 24 червня, на території Києва, Київської області та по Україні.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За прогнозом УкрГідрометцентру,  24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - заявили в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що погода в Україні 24 червня буде аномально спекотною, при цьому крім пекучого сонця більшість областей накриють сильні зливи. Рівень тепла підніметься до позначки в +34 градуси.

    Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві 26 червня очікується послаблення спеки.

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