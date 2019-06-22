Синоптик розповіла, коли в Києві спаде спека і можливий дощ



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У вихідні і в понеділок у столиці очікується температура за +30 градусів

У Києві 26 червня очікується послаблення спеки.

Про це 22 червня у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«Київ вихідними і в понеділок важко дихає, висолопивши язика. За +30 градусів. У вівторок натяк на послаблення спеки, у середу - послаблення спеки», - розповіла Діденко.

За словами синоптика, у неділю пізно ввечері і в понеділок у Києві можливий дощ з грозою.

Раніше Діденко повідомляла, що 22 і 23 червня у більшості областей України максимальна температура повітря протягом дня досягне +30 +36 градусів. У західних областях буде прохолодніше.

У Києві вихідні передбачаються спекотними. У столиці повітря розігріється до +31+33 градусів.