Афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів

На плакатах учасниць акції написано: «Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки»

Жительки Кабула провели першу акцію протесту за свої права з часу захоплення міста силами «Талібану». Відео з протесту жінок публікують свідки у соцмережах.

За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасниць акції написано: «Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки».

Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp — Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021

За свідченнями очевидців, акція відбувається в районі Вазір Акбар Хан, де розташовуються більшість державних установ, Президентський палац, німецько-афганська середня школа Амані, яку неодноразово відвідувала Ангела Меркель і де тільки недавно дозволили навчання дівчаток.

Основою політичної програми «Талібану» стали заклики до організації життя в Афганістані на основі норм ісламського права – шаріату – у його радикально традиційних трактуваннях. Серед іншого жінкам забороняється працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, таліби принципово виступали проти освіти для жінок і часто атакували школи.

Вже напередодні із вулиць Кабула зникли жінки, по ТБ з ранку до вечора читають Коран.

Нагадаємо, кореспондентка американського телеканалу CNN в Кабулі Кларисса Уорд розповіла, що після приходу бойовиків руху «Талібан» змушена виходити ефір в хіджабі.

Крім того, канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала пояснення провалу західної коаліції в Афганістані. Вона також сказала, що тепер в Афганістані настануть важкі часи для тих, «хто вірив у демократію і свободу, особливо для жінок».

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.