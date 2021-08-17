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    Афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів

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    Перший протест у захопленому талібами Афганістані організували місцеві жінки&nbsp; - Афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів
    Перший протест у захопленому талібами Афганістані організували місцеві жінки 
    Скріншот з відео

    На плакатах учасниць акції написано: «Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки»

    Жительки Кабула провели першу акцію протесту за свої права з часу захоплення міста силами «Талібану». Відео з протесту жінок публікують свідки у соцмережах.

    За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасниць акції написано: «Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки».

    За свідченнями очевидців, акція відбувається в районі Вазір Акбар Хан, де розташовуються більшість державних установ, Президентський палац, німецько-афганська середня школа Амані, яку неодноразово відвідувала Ангела Меркель і де тільки недавно дозволили навчання дівчаток.

    Основою політичної програми «Талібану» стали заклики до організації життя в Афганістані на основі норм ісламського права – шаріату – у його радикально традиційних трактуваннях. Серед іншого жінкам забороняється працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, таліби принципово виступали проти освіти для жінок і часто атакували школи.

    Вже напередодні із вулиць Кабула зникли жінки, по ТБ з ранку до вечора читають Коран.

    Нагадаємо, кореспондентка американського телеканалу CNN в Кабулі Кларисса Уорд розповіла, що після приходу бойовиків руху «Талібан» змушена виходити ефір в хіджабі.

    Крім того, канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала пояснення провалу західної коаліції в Афганістані. Вона також сказала, що тепер в Афганістані настануть важкі часи для тих, «хто вірив у демократію і свободу, особливо для жінок».

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

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    Теги: Росія Ангела Меркель освіта Афганістан смерть протест права громадян навчання Талібан права людини жінка робота
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    Афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів