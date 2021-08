Афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів

Жительки Кабула провели першу акцію протесту за свої права з часу захоплення міста силами «Талібану». Відео з протесту жінок публікують свідки у соцмережах.

За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасниць акції написано: «Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки».

Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp