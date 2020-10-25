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    Політика

    В Умані на дільницях немає інформаційних плакатів про кандидатів-самовисуванців

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    В Умані на дільницях немає інформаційних плакатів про кандидатів-самовисуванців - В Умані на дільницях немає інформаційних плакатів про кандидатів-самовисуванців
    В Умані на дільницях немає інформаційних плакатів про кандидатів-самовисуванців

    На виборчих дільницях є плакати тільки кандидатів на посаду міського голови Умані від партій

    В Умані (Черкаська область) на виборчих дільницях не виявлено інформаційних плакатів про кандидатів на посаду міського голови, які йдуть самовисуванцями. 

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Так, на виборчих дільницях є плакати тільки кандидатів на посаду міського голови Умані від партій, а немає інформаційних плакатів кандидатів-самовисуванців.

    А на деяких виборчих дільницях взагалі немає інформаційних плакатів про кандидатів на посаду міського голови, а є тільки плакати кандидатів в депутати міської та районної рад.

    Варто зазначити, що в Умані на посаду міського голови балотуються 14 кандидатів, семеро яких йдуть самовисуванцями.

    «Як уманчанам обрати кандидата, прочитати біографію, якщо цієї інформації просто немає? Завжди на виборах така інформація була, а в цьому році інформаційних плакатів кандидатів-самовисуванців просто немає. В ТВК мені сказали, що в цьому році держава не передбачила кошти на друк інформаційних плакатів кандидатів-самовисуванців. Наразі перевіряємо всі дільниці і будемо вирішувати з юристом, які будуть наші подальші дії», - розповіла Людмила Безвугляк, довірена особа кандидата на посаду міського голови Віталія Школенка.

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    Варто зазначити, що на всіх дільницях є антисептики, але не скрізь вимірюють температуру виборцям.

    Нагадаємо, в Україні почалося голосування на місцевих виборах.

    Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.

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