Жодна показуха нам не потрібна: Порошенко жорстко висловився про відремонтовані дороги
-
Розсилка
Президент оглянув відремонтовану дорогу Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка
Президент Петро Порошенко доручив автодорівцям особливо ретельно перевіряти якість ремонту доріг.
Про це він повідомив на сторінці у Twitter.
«Під час огляду відремонтованої дороги Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка доручив особливо прискіпливо перевіряти якість ремонту доріг. Не для того ми проводимо масштабні ремонти доріг по всій країні, щоб гроші витрачалися на неякісні роботи», - підкреслив Порошенко.
Президент наголосив, що «жодна показуха нам не потрібна».
Під час огляду відремонтованої дороги Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка доручив особливо прискіпливо перевіряти якість ремонту доріг. Не для того ми проводимо масштабні ремонти доріг по всій країні, щоб гроші витрачалися на неякісні роботи. Жодна показуха нам не потрібна— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2018 г.
Раніше повідомлялося, що дорожнє покриття на пропускному пункті українсько-польського кордоні «Грушів-Будомєж» знаходиться у жахливому стані.
Нагадаємо, громадська організація «АвтоЄвроСила» закликала українців приєднатися до загальнонаціональної акції «Сфотографуй втомлений міст».
Раніше в Києві на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.