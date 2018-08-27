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    Жодна показуха нам не потрібна: Порошенко жорстко висловився про відремонтовані дороги

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    Жодна показуха нам не потрібна: Порошенко жорстко висловився про відремонтовані дороги
    Фото: mk.ukravtodor.gov.ua

    Президент оглянув відремонтовану дорогу Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка

    Президент Петро Порошенко доручив автодорівцям особливо ретельно перевіряти якість ремонту доріг.

    Про це він повідомив на сторінці у Twitter.

    «Під час огляду відремонтованої дороги Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка доручив особливо прискіпливо перевіряти якість ремонту доріг. Не для того ми проводимо масштабні ремонти доріг по всій країні, щоб гроші витрачалися на неякісні роботи», - підкреслив Порошенко.

    Президент наголосив, що «жодна показуха нам не потрібна».

    Раніше повідомлялося, що дорожнє покриття на пропускному пункті українсько-польського кордоні «Грушів-Будомєж» знаходиться у жахливому стані.

    Нагадаємо, громадська організація «АвтоЄвроСила» закликала українців приєднатися до загальнонаціональної акції «Сфотографуй втомлений міст».

    Раніше в Києві на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

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