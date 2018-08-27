Жодна показуха нам не потрібна: Порошенко жорстко висловився про відремонтовані дороги



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Фото: mk.ukravtodor.gov.ua

Президент оглянув відремонтовану дорогу Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка

Президент Петро Порошенко доручив автодорівцям особливо ретельно перевіряти якість ремонту доріг.

Про це він повідомив на сторінці у Twitter.

«Під час огляду відремонтованої дороги Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка доручив особливо прискіпливо перевіряти якість ремонту доріг. Не для того ми проводимо масштабні ремонти доріг по всій країні, щоб гроші витрачалися на неякісні роботи», - підкреслив Порошенко.

Президент наголосив, що «жодна показуха нам не потрібна».

Під час огляду відремонтованої дороги Т-15-08 на ділянці Миколаїв-Снігурівка доручив особливо прискіпливо перевіряти якість ремонту доріг. Не для того ми проводимо масштабні ремонти доріг по всій країні, щоб гроші витрачалися на неякісні роботи. Жодна показуха нам не потрібна — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2018 г.

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