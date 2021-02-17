Жодного пострілу. На Донбасі сьогодні зберігається «тиша»
Від початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу
Про це повідомляє пресцентр командування ООС в Facebook.
Як наголошується, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.
«Порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.
Минулої доби на фронті було неспокійно. Бойовики вчора чотири рази зірвали «тишу»: працювали міномети та снайпер.
Розвідка також з'ясувала, що бойовики на Донбасі ховають танки у промзонах.