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    Жодного пострілу. На Донбасі сьогодні зберігається «тиша»

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    Українські військові контролюють ситуацію на фронті - Жодного пострілу. На Донбасі сьогодні зберігається «тиша»
    Українські військові контролюють ситуацію на фронті
    Фото: штаб ООС

    Від початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу

    Сьогодні на Донбасі зберігається режим «тиші». У районі проведення Операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.

    Про це повідомляє пресцентр командування ООС в Facebook.

    Як наголошується, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.

    «Порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

    Минулої доби на фронті було неспокійно. Бойовики вчора чотири рази зірвали «тишу»: працювали міномети та снайпер.

    Розвідка також з'ясувала, що бойовики на Донбасі ховають танки у промзонах.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна військові Операція Об’єднаних сил
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