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    Жорсткий карантин: 70% українців фактично «живуть» на кухні

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    Кожен третій українець (34&thinsp;%) торік вперше купував продукти в Інтернеті - Жорсткий карантин: 70% українців фактично «живуть» на кухні
    Кожен третій українець (34 %) торік вперше купував продукти в Інтернеті
    Фото з відкритих джерел

    Традиційні борщ, сирники й олів’є залишаються улюбленими стравами українців

    Карантин сприяв тому, що українці почали проводити на третину більше часу на кухні. Про це свідчать дані дослідження Mastercard.

    Традиційні борщ, сирники й олів’є залишаються улюбленими стравами. Водночас майже троє з чотирьох опитаних (72%) зізналися, що минулого року почали частіше експериментувати з кулінарними рецептами, удосконалюючи майстерність приготування їжі.

    «Минулий рік був непростим, але ми бачимо й позитивні тренди – наприклад, кулінарний бум, який торкнувся всієї Європи й України зокрема. Ми не перший рік відзначаємо, що саме гастрономія – один із найпопулярніших джерел позитивних емоцій для українців», – розповіла директорка з маркетингу Mastercard в Україні та Молдові Наталя Байдала.

    Дослідження Fly Research на замовлення Mastercard: опитування 19 000 користувачів старше 18 років у 19-ти європейських країнах, січень-лютий 2021 р.
    Дослідження Fly Research на замовлення Mastercard: опитування 19 000 користувачів старше 18 років у 19-ти європейських країнах, січень-лютий 2021 р.

    Також опитування показало, що кожен третій українець (34 %) торік вперше купував продукти в Інтернеті. Чверть опитаних відзначили, що під час віртуального шопінгу витрачають більше грошей, ніж при відвідуванні офлайн-магазину. При цьому третина (31 %) планують купувати продукти онлайн навіть після зняття обмежень.

    Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчають продукти. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі. Як пояснили у НБУ, вагомим чинником прискорення цін на харчі стало подальше перенесення ефектів від нижчих минулорічних врожаїв в Україні та у світі.

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    Теги: продукти українці карантин м'ясо
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