Пальмова олія – зло? ВООЗ закликала світ схаменутися

Дієтологи радять категорично не споживати продукти, що мають у своєму складі «гідрогенізовану пальмову олію»

Дієтологи радять категорично не споживати продукти, що мають у своєму складі «гідрогенізовану пальмову олію»

Дієтологи радять категорично не споживати продукти, що мають у своєму складі «гідрогенізовану пальмову олію»

Дві третини пальмової олії, що виробляється у світі, стає продуктами

У ВООЗ повідомили, що гідрогенізована пальмова олія підвищує ризик виникнення серцево-судинних та онкозахворювань, зокрема в дітей. Про це повідомляє видання «Час-Дій».

Саме тому організація закликає уряди країн виключити пальмову олію зі складу харчової продукції в усьому світі до 2023 року.

Дві третини пальмової олії, що виробляється у світі, стає продуктами. Пальмова олія, її фракції чи маргарини на її основі входять передусім до складу дешевих солодощів, низькоякісних сирів, а також недешевих шоколадних кремів.

Солодощі шкідливі високим глікемічним індексом, високим вмістом жирів, та відсутністю необхідних нам нутрієнтів і клітковини. Маргарини із пальмовою олією шкідливі, бо в маргаринах є трансжири.

В Україні пальмова олія використовується в молочній сфері для виробництва молоковмісних продуктів – сирні продукти, молочні консерви, тощо. Непоодинокі випадки використання пальми в солодковершковому маслі, хоча це заборонено законодавством.

Окрім цього, пальмову олію використовують у кондитерській сфері, олійно-жировій, хлібобулочній промисловості, а також у сфері громадського й дитячого харчування. Деякі великі компанії в Україні заради мільйонних прибутків додають у продукти в десятки разів більшу від норми дозу пальмового масла.

Нагаємо, колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла справжні небезпеки та міфи, пов’язані з пальмовою олією. За її словами, наразі немає доказів канцерогенності сирої пальмової олії.

У червоній пальмовій олії багато вітаміну Е, який може мати протипухлинну дію, але пальмова олія ще нікого не вилікувала від раку.

Втім у процесі рафінування пальмової олії, ії очищення і фракціонування за температури 200 градусів і вище, в ній виникають сполуки із канцерогенною дією, шкідливі також для чоловічої фертильності та здоров’я нирок.



