Журналіст, який пішов з «1+1»: Складно очікувати, щоби на цьому каналі шмагали Коломойського



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Журналіст та телеведучий Сергій Іванов Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Сергій Іванов розказав, що в його роботі не подобалося керівництву «1+1»

Журналіст та телеведучий Сергій Іванов, який влітку несподівано пішов з політичного ток-шоу «Право на владу» каналу «1+1», в інтерв’ю «Главкому» розказав про обмеження, які накладає робота на телебаченні і оцінив незалежність проєкту, на якому працював.

«Коли ти потрапляєш на телебачення, ти потрапляєш всередину певної парадигми. Як на мене, певна самоцензура є скрізь. Тобто складно очікувати на «1+1», щоби там шмагали Коломойського (власника телеканалу, - «Главком»). Хоча на ефірах, у принципі, Наталя (ведуча та керівник телепроєкту Наталія Мосейчук, - «Главком») достатньо собі дозволяла на його адресу, певні висловлювання», - зазначив журналіст.

Журналіст зізнався, що під час роботи на каналі «1+1» у нього було все: і позитив, і негатив, і розчарування. Але завдяки цій роботі він знайшов «багато нормальних людей у своєму житті».

Також Іванов пояснив, чому у «Праві на владу» спочатку був співведучим, а потім його посадили на трибуни за комп’ютер і дали набагато менше часу в ефірі. «Звичайно, я проявляв незадоволення, постійно пропонував і просив повернути мене на місце. Але оскільки у мене був підписаний контракт, я так просто не міг піти, адже могли бути штрафні санкції», - пояснив Іванов.

Журналіст додав, що постійно робив щось, що не подобалося керівництву «1+1». «Можу сказати, що дуже часто до мене висловлювали претензії і бажання, щоби я був менш різким щодо гостей. Бо часто їх лякав», - зазначив він.

Іванов пригадав випадок з політиком Вадимом Рабиновичем. «Кажуть, що я вигнав його з ефіру. Я не згоден, звичайно, з таким формулюванням. Але так сталося, що він почав нести таку маячню...», - вважає журналіст.

Нагадаємо, журналіст та телеведучий Сергій Іванов влітку несподівано пішов з політичного ток-шоу «Право на владу», яке виходить на телеканалі «1+1», не пояснивши причин. Пресслужба телеканалу з посиланням на ведучу та керівника телепроєкту Наталію Мосейчук подякувала журналістові за роботу, пояснивши розрив відносин змінами, які чекають на програму.

Сергій Іванов 10 років працював у прокуратурі Луганської області. З початком конфлікту на Сході України переїхав до Києва, з травня 2014-го до листопада 2015-го співпрацював з виданням «Українська правда», розірвавши співпрацю зі скандалом, обвинувативши видання у цензурі. Співпрацював також і виданням «Цензор.нет», очолював портал Еспресо TV, з жовтня 2016 до липня 2019 року працював у «Праві на владу» на «1+1». У жовтні 2014 року був обраний до складу Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України. У листопаді 2014 року став членом Громадської ради з питань очищення і оновлення СБУ. У березні 2018 року увійшов до Ради громадського контролю Державного бюро розслідувань.