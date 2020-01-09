Журналіст Юрій Макаров пояснив, чому насторожено ставився до нової влади, але тепер готовий до співпраці з нею



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Журналіст Юрій Макаров готовий працювати з новою владою

«Я маю шанси знайти союзників у владі», - Макаров

Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» зізнався, що після президентських і парламентських виборів 2019 року мав деякі побоювання за гуманітарну політику в державі та насторожено ставився до нової влади. Однак тепер він впевнений, що зможе знайти союзників та співпрацювати з ними.

«Знаєте, зради є завжди. Виграли Стокгольмський арбітраж – все одно зрада, уклали угоду – знову зрада. У нас не буває без зради. Що стосується конкретно тих людей з влади, з якими мені довелося спілкуватися, то у мене такого відчуття немає. І для мене це стало приємним сюрпризом», - зазначив журналіст.

Макаров додав, що «це не означає, що він купився». Втім, відзначив, що «дуже легко розслабитися, розчулитися і купитися», коли дійсність перевищує твої сподівання.

«Можливо, років 20 тому зі мною так би й сталося. Але я точно знаю, що з цими людьми і інституціями мені працювати не соромно і не небезпечно. В тому сенсі, що мене не зможуть використати, як корисного ідіота поза моєю волею», - додав телеведучий.

Він окремо виділив нового міністра культури Володимира Бородянського, з яким вже мав кілька зустрічей та позитивно відзначив його заяви.

«Якщо говорити про персоналії, то спочатку до міністра культури Володимира Бородянського (колишній керівник медіахолдингу Віктора Пінчука – «Главком») я ставився з певною засторогою. Тому що той продукт, який виробляє все сьогоднішнє масове телебачення першого ешелону, мене не задовольняє за багатьма критеріями. І естетичний критерій – не найгірший з них. Але коли я спочатку почитав пару його публічних розлогих висловлювань, а потім разів зо три з ним зустрівся, я не побачив нічого, щоб мене зупинило. В тих речах, які я волів би просувати в українському просторі, я маю шанси знайти собі союзників у владі. А більше мені від них нічого й не потрібно», - підкреслив Макаров.