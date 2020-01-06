Юрій Макаров: Мем «барига» був прищеплений Порошенку пропагандою країни-ворога



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Юрій Макаров критикував президента Петра Порошенка

«Я до Петра Олексійовича ставився в принципі нормально і вважаю його нормальним політиком і президентом»

Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» розповів, що раніше досить критично ставився до Петра Порошенка. І не соромився висловлюватися з цього приводу. Втім, він впевнений, що поширений кілька років тому в українському суспільстві мем «барига» щодо п’ятого президента «створили» саме в РФ.

«Я переконаний, що мем «барига» був прищеплений йому пропагандою країни-ворога. У мене не було до останнього часу жодних сентиментів й до Володимира Олександровича. Щоб запідозрити мене в тому, що я відношусь до його шанувальників, треба мати дуже розвинену фантазію», - розповів журналіст.

Макаров також зазначив, що не зважаючи на критику на адресу п’ятого президента, «його платформа значно ближча, ніж платформа Володимира Олександровича». Однак, це не заважало критикувати експрезидента.

«В мене є щотижнева колонка в «Тижні» і хочеш-не хочеш, але ти мусиш висловлюватися з актуальних питань. У зв’язку з цим я не переконаний, що у мене була хороша репутація на Банковій за попереднього президента. Принаймні скільки разів я б не телефонував прессекретареві, жодного разу не було так, щоб Свят (Цеголко – прес-секретар Петра Порошенка – «Главком») узяв слухавку. Так складалося. Але, тим не менше, я до Петра Олексійовича ставився в принципі нормально і вважаю його нормальним політиком і президентом», - пояснив телеведучий.