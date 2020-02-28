Журналіста Миколу Семену виключили з російського переліку екстремістів і терористів



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Микола Семена 18 лютого виїхав із Криму на материкову частину України

Семену звинувачували в «закликах до порушення територіальної цілісності Росії»

Кримського журналіста, оглядача проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену виключили з російського списку «терористів і екстремістів», який веде «Росфінмоніторинг».

Такий запис з’явився в розділі списку «виключені», повідомляє інтернет-видання «Ґрати».

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Його звинувачували в «закликах до порушення територіальної цілісності Росії».

Як відомо, 28 січня кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з журналіста Миколи Семена, який переслідувався в окупованому Криму через висловлення своїх поглядів.

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно Обвинувачення просило для Семени три роки ув'язнення умовно.

У грудні того ж року «суд» частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.

Також у 2017 році Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.