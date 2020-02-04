В ОБСЄ привітали зняття судимості з кримського журналіста Семени



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28 січня кримський журналіст Микола Семена отримав постанову дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості Фото: Крим.Реалії

В ОБСЄ зазначили, що справа Семени «нагадує нам про жорсткі умови, в яких працюють журналісти, висвітлюючи конфлікт в та навколо»

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з журналіста Миколи Семена, який переслідувався в окупованому Криму через висловлення своїх поглядів.

Відповідна заява опублікована на сайті ОБСЄ.

«Я радий, що Микола Семена нарешті вільний», - заявив Дезір.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ нагадав, що він давно і невпинно виступав за звільнення журналіста:

«Я давно виступав за його звільнення. Це було неприпустимо, що його переслідували, передусім, за висловлення своїх поглядів. Сподіваюся, це також означає, що тепер він також зможе безперешкодно відновити свою журналістську роботу та вільно подорожувати».

Дезір зазначив, що справа Семени «нагадує нам про жорсткі умови, в яких працюють журналісти, висвітлюючи конфлікт в та навколо».

Як відомо, 28 січня кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно Обвинувачення просило для Семени три роки ув'язнення умовно.

У грудні того ж року «суд» частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.

Також у 2017 році Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.