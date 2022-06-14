Журналісти потрапили під артилерійський обстріл у Лисичанську (відео)
Журналістів евакуювали військові ЗСУ
фото з відкритих джерел
Лисичанськ обстрілюють майже щодня
Журналісти Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом з колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська. Їх евакуювали військові ЗСУ, нікого не поранило. Про це повідомляє «Суспільне».
Лисичанськ обстрілюють майже щодня. За словами українських військових, через значну перевагу в артилерії, російська армія може «накривати» цілі райони.
У таких умовах у місті залишаються близько 15 тисяч цивільних.
Нагадаємо, вчора у Лисичанську внаслідок чергової атаки загинула 6-річна дитина.