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    Новини

    Журналісти потрапили під артилерійський обстріл у Лисичанську (відео)

    Журналістів евакуювали військові ЗСУ - Журналісти потрапили під артилерійський обстріл у Лисичанську (відео)
    Журналістів евакуювали військові ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Лисичанськ обстрілюють майже щодня

    Журналісти Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом з колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська. Їх евакуювали військові ЗСУ, нікого не поранило. Про це повідомляє «Суспільне».

    Лисичанськ обстрілюють майже щодня. За словами українських військових, через значну перевагу в артилерії, російська армія може «накривати» цілі райони.

    У таких умовах у місті залишаються близько 15 тисяч цивільних.

    Нагадаємо, вчора у Лисичанську внаслідок чергової атаки загинула 6-річна дитина.

    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    Журналісти потрапили під артилерійський обстріл у Лисичанську (відео)